Торговля, флот, СП2: у Зеленского рассказали о встрече с Джонсоном в Нью-Йорке

На встрече в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсуждали углубление сотрудничества в сфере торговли и безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике, обнародованном Офисом президента по итогам разговора.

Отмечается, что стороны положительно оценили первые результаты действия Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, и двусторонний товарооборот за первое полугодие 2021 года вырос более чем на 70%.

Обсуждали ситуацию с безопасностью на востоке и вокруг Украины, безопасность в Черном и Азовском морях и в Крыму.

"Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплению украинского флота", - отмечается в сообщении.

Владимир Зеленский поблагодарил британскую сторону за поддержку в создании Крымской платформы и постоянное внимание к ситуации на оккупированном полуострове.

Также говорили о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для Европы в связи с российским газопроводом "Северный поток-2".

"Собеседники также обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства", - добавляют в коммюнике.

Сообщается, что Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона в Украину, а также выразил намерение принять участие в климатической конференции в Глазго, которая состоится 1-2 ноября.