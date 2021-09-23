Не можна забувати про Крим: президентка Естонії з трибуни ООН підтримала Україну

Президент Естонії Керсті Кальюлайд у промові на сесії Генасамблеї ООН закликала світову спільноту не забувати про російську окупацію Криму та агресію на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда", текст виступу опублікований на сайті глави держави.

"Ми не можемо забути окупований Кримський півострів та ситуацію на Сході України. Україна має нашу сильну і непохитну підтримку її суверенітету, територіальної цілісності та політики невизнання незаконної анексії Криму Росією. Безпека неподільна - безпека України також наша. Як обраний член Ради Безпеки ООН, ми продовжуємо тримати питання агресії Росії на Донбасі та незаконної анексії Криму на порядку денному РБ ООН", - заявила Кальюлайд.

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Президентка Естонії також згадала про режим Білорусі, який використовує нові гібридні інструменти для нападів на демократичні суспільства, зокрема, міграційний тиск.

"Ті, хто найбільше страждає, продовжують залишатися найбільш вразливими у нашому суспільстві - жінки, діти та підлітки", - сказала вона.

Нагадаємо, в інтерв’ю ЄвроПравді Керсті Кальюлайд сказала, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням.

Кальюлайд залишає посаду президента на початку жовтня. Парламент Естонії 31 серпня вже обрав Алара Каріса новим главою держави.

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