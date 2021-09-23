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Нельзя забывать о Крыме: президент Эстонии с трибуны ООН поддержала Украину

Четверг, 23 сентября 2021, 10:04

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи на сессии Генассамблеи ООН призвала мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", текст выступления опубликован на сайте главы государства.

"Мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров и ситуацию на Востоке Украины. Украина имеет нашу сильную и непоколебимую поддержку ее суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией. Безопасность неделима - безопасность Украины также наша. Как избранный член Совета Безопасности ООН, мы продолжаем держать вопрос агрессии России на Донбассе и незаконной аннексии Крыма в повестке дня СБ ООН", - заявила Кальюлайд.

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Президент Эстонии также упомянула о режиме Беларуси, который использует новые гибридные инструменты для нападений на демократические общества, в частности, миграционное давление.

"Те, кто больше всего страдает, продолжают оставаться наиболее уязвимыми в нашем обществе - женщины, дети и подростки", - сказала она.

Напомним, в интервью ЕвроПравде Кальюлайд сказала также, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории. Полный текст интервью читайте по ссылке.

С октября Керсти Кальюлайд на должности президента Эстонии заменит 63-летний Алар Карис, который перед этим возглавлял Национальный музей Эстонии.

Читайте также о том, почему Керсти Кальюлайд была самым популярным кандидатом, однако не была переизбрана: Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание.

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