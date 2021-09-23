Ультраправа партія Чехії вимагатиме референдум про вихід з ЄС і НАТО після виборів

Чеська ультраправа партія "Свобода і пряма демократія", яка може зіграти роль у формуванні нового уряду після виборів в жовтні, має намір домагатися прийняття закону про референдум, який дозволить провести референдум про членство в ЄС і НАТО.

Про це заявив лідер партії Томіо Окамура, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вибори в Чехії, ймовірно, виграє партія ANO прем'єр-міністра Андрея Бабіша, яка виступає за ЄС. Але їй може не вистачити мандатів для формування більшості, оскільки її нинішні партнери по коаліції за опитуваннями не проходять до парламенту.

Дві основні опозиційні партії відмовляються увійти в уряд з Бабішем. Тому партія Окамури може стати партнером в переговорах, що не виключає ANO. Опитування показують, що підтримка партії становить близько 10%.

Окамура сказав, що в разі участі в переговорах про формування уряду його умовою буде обіцянка запропонувати закон про проведення референдумів.

"Однією з основних умов є те, що урядовий маніфест... повинен включати закон про референдум, включаючи можливість референдуму про вихід з ЄС або потенційно з НАТО", - сказав Окамура після зустрічі з президентом Мілошем Земаном.

Партія протягом багатьох років виступала за вихід з ЄС і референдум про вихід з ЄС. Опитування громадської думки в липні показало, що 66% чехів підтримують членство в ЄС, а 28% заявили, що країна не повинна бути в ЄС.

Уряд Бабіша раніше виступав проти закону про референдум, який дозволив би голосувати з таких питань, як членство в ЄС. Уряд також виступає за високі пороги підписів для скликання референдумів.

Будь-який пропонований закон про референдуми потребуватиме конституційної більшості в три п'ятих в обох палатах парламенту, чого буде важко досягти, якщо закон викликає розбіжності, враховуючи, що проєвропейська опозиція контролює верхню палату - Сенат.