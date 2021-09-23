Ультраправая партия Чехии потребует референдума о выходе из ЕС и НАТО после выборов

Чешская ультраправая партия "Свобода и прямая демократия", которая может сыграть роль в формировании нового правительства после выборов в октябре, намерена добиваться принятия закона о референдуме, который позволит провести референдум о членстве в ЕС и НАТО.

Об этом заявил лидер партии Томио Окамура, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выборы в Чехии, вероятно, выиграет партия ANO премьер-министра Андрея Бабиша, которая выступает за ЕС. Но ей может не хватить мандатов для формирования большинства, поскольку ее нынешние партнеры по коалиции по опросам не проходят в парламент.

Две основные оппозиционные партии отказываются войти в правительство с Бабишем. Поэтому партия Окамуры может стать партнером в переговорах, не исключают в ANO. Опросы показывают, что поддержка партии составляет около 10%.

Окамура сказал, что в случае участия в переговорах о формировании правительства его условием будет обещание предложить закон о проведении референдумов.

"Одним из основных условий является то, что правительственный манифест... должен включать закон о референдуме, в том числе возможность референдума о выходе из ЕС или потенциально из НАТО", - сказал Окамура после встречи с президентом Земаном.

Партия в течение многих лет выступала за выход из ЕС и за референдум о выходе из ЕС. Опрос общественного мнения в июле показал, что 66% чехов поддерживают членство в ЕС, а 28% заявили, что страна не должна быть в ЕС.

Правительство Бабиша ранее выступал против закона о референдуме, который позволил бы голосовать по таким вопросам, как членство в ЕС. Правительство также выступает за высокие пороги подписей для созыва референдумов.

Любой предлагаемый закон о референдумах потребует конституционного большинства в три пятых в обеих палатах парламента, чего будет трудно достичь, если закон вызывает разногласия, учитывая, что проевропейская оппозиция контролирует верхнюю палату - Сенат.