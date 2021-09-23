Три четверти немцев определились, кого поддержат на федеральных выборах

Почти три четверти немцев определились, за какую политическую силу проголосуют на федеральных выборах в это воскресенье, которые определят преемника Ангелы Меркель на посту канцлера.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом свидетельствует опрос YouGov.

74% респондентов ответили, что уже сделали финальный выбор. 15% сказали, что еще не определились. 9% предоставили никакой информации и 1% выбрали вариант "не знаю". Опрос проводился в онлайн-формате 16-22 сентября.

В опросе Spiegel 8 сентября тех, кто не определился, было около 1/5 опрошенных.

Напомним, согласно последним соцопросам, лидерство в симпатиях избирателей сохраняют социал-демократы, на втором месте - Христианско-демократический союз.

Олаф Шольц выиграл последние теледебаты с поддержкой 42%. Армин Лашет оказался на втором месте с 27% и Анналена Бербок стала третьей с 25% голосов.

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