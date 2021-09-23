Україна, Чехія, Словаччина і Німеччина планують створити водневу магістраль через Центральну Європу

Чотири європейські компанії газової інфраструктури з України, Словаччини, Чехії та Німеччини об’єднують зусилля для створення водневої магістралі через Центральну Європу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Оператора газотранспортних систем України.

Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої "магістралі" у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів водню в Чехії та Словаччині.

Серед компаній-учасників – EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ), NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації у найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності", – сказав Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

Словаччина та Чехія експлуатують великий газопровідний коридор, що з’єднує Україну з зонами попиту на водень в Європі. Газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини можуть бути перепрофільовані для транспортування водню.

З іншого боку, очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі та імпортуватиме значні обсяги.

Центральноєвропейський водневий коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання існуючої газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи та компресорні станції. Це дозволить забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною.

Організатори проєкту вже приступили до вивчення можливості технічної реалізації створення Центральноєвропейського водневого коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт-год на день.