Украина, Чехия, Словакия и Германия планируют создать водородную магистраль через Центральную Европу

Четыре европейские компании газовой инфраструктуры из Украины, Словакии, Чехии и Германии объединяют усилия для создания водородной магистрали через Центральную Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оператора газотранспортных систем Украины.

Совместная инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена ​​на создание водородной "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Водородный коридор также позволит транспортировать водород с производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии.

Среди компаний-участников - EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии), Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль к 2050 году, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродной нейтральности", - сказал Павел Станчак, заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ.

Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода.

С другой стороны, ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе и будет импортировать значительные объемы.

Центральноевропейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центральноевропейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день.