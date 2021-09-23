У Швеції заарештували жінку, підозрювану в причетності до злочинів ІДІЛ у Сирії

У Швеції заарештували 49-річну жінку, матір п’ятьох дітей, за підозрою у причетності до воєнних злочинів та серйозних порушень прав людини у Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Рішення про арешт ухвалив Окружний суд Стокгольма у четвер 23 вересня.

Вважається, що злочини були скоєні у період з 2013 по 2016 рік. Жінка вирушила до Сирії у 2013 році разом з дітьми, щоб приєднатись до терористичної організації "Ісламська держава", і повернулась у Швецію торік. Її громадянство та етнічне походження не уточнюють.

Жінку підозрюють, серед іншого, у залученні до лав ІДІЛ свого сина, якому тоді було 15 років. Двоє з її дітей померли у Сирії, їм було 14 і 18 років.

Суд буде відбуватися за закритими дверима.

Раніше у розпорядження медіа потрапили фото, як її малі діти граються зі зброєю та позують у бойовому спорядженні.