В Швеции арестовали женщину, подозреваемую в причастности к преступлениям ИГИЛ в Сирии

В Швеции арестовали 49-летнюю женщину, мать пятерых детей, по подозрению в причастности к военным преступлениям и серьезным нарушениям прав человека в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Решение об аресте принял Окружной суд Стокгольма в четверг 23 сентября.

Считается, что преступления были совершены в период с 2013 по 2016 год. Женщина отправилась в Сирию в 2013 году вместе с детьми, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство", и вернулась в Швецию в прошлом году. Ее гражданство и этническое происхождение не уточняют.

Женщину подозревают, среди прочего, в привлечении в ряды ИГИЛ своего сына, которому тогда было 15 лет. Двое из ее детей умерли в Сирии, им было 14 и 18 лет.

Суд будет происходить за закрытыми дверями.

Ранее в распоряжение СМИ попали фото, как ее маленькие дети играют с оружием и позируют в боевом снаряжении.