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Росія найбільше зацікавлена у перемозі СДПН на виборах у Німеччині - політолог

П'ятниця, 24 вересня 2021, 10:34

Росія найбільше зацікавлена у перемозі на виборах у Німеччині Соціал-демократичної партії, яка зараз лідерує в опитуваннях громадської думки.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказав німецький політолог, професор Єнського університету Андре Хертель.

"Найбільше вони зацікавлені в перемозі соціал-демократів, тому що вони знають, що у соціал-демократів є ще традиція "східної політики". Це означає більш м'який підхід до Росії, особливо в порівнянні з Меркель. Соціал-демократи дуже скептично ставляться до санкцій проти Росії", - сказав Хертель.

За його словами, росіяни в цілому зацікавлені в дестабілізації Німеччини і тому традиційно підтримують крайню праву "Альтернативу для Німеччини" і "Ліву" партію.

"Тому що вони знають, що у них там є друзі і, наприклад, прихильники анексії Криму. Якщо ці партії отримають хороші результати на виборах, то формувати уряд буде набагато важче", - додав політолог.

Нагадаємо, останні опитування демонструють повільне зростання підтримки консервативного блоку Ангели Меркель, хоча він як і раніше відстає від соціал-демократів (СДПН).

Різниця між двома політичними силами скоротилась удвічі у порівнянні з тим, що було два тижні тому.

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