Россия больше всего заинтересована в победе СДПГ на выборах в Германии - политолог

Россия больше всего заинтересована в победе на выборах в Германии Социал-демократической партии, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал немецкий политолог, профессор Йенского университета Андре Хертель.

"Больше всего они заинтересованы в победе социал-демократов, потому что они знают, что у социал-демократов есть еще традиция "восточной политики". Это означает более мягкий подход к России, особенно по сравнению с Меркель. Социал-демократы очень скептически относятся к санкциям против России ", - сказал Хертель.

По его словам, россияне в целом заинтересованы в дестабилизации Германии и поэтому традиционно поддерживают крайнюю правую "Альтернативу для Германии" и "Левую" партию.

"Потому что они знают, что у них там есть друзья и, например, сторонники аннексии Крыма. Если эти партии получат хорошие результаты на выборах, то формировать правительство будет гораздо труднее", - добавил политолог.

Напомним, последние опросы показывают медленный рост поддержки консервативного блока Ангелы Меркель, хотя он по-прежнему отстает от социал-демократов (СДПГ).

Разница между двумя политическими силами сократилась вдвое по сравнению с тем, что было две недели назад.

Читайте также: "Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции