Італія оголосила заходи на 3 млрд євро, щоб стримати ціни на енергоносії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про заходи на суму в 3 мільярди євро, спрямовані на зниження рахунків за газ та електроенергію цієї зими на тлі різкого зростання цін на електроенергію в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"За відсутності державного втручання в наступному кварталі ціна на електроенергію може вирости приблизно на 40%, а на газ - на 30%. З цієї причини ми вирішили скасувати в останньому кварталі року системні витрати на газ для всіх і на електроенергію для сімей і невеликих компаній", - сказав Драгі.

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Системні витрати додаються до рахунків за електроенергію, щоб покрити такі заходи, як стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії.

Драгі сказав, що уряд також збільшить бонуси за електроенергію для малозабезпечених верств населення.

За його словами, багато причин підвищення цін на енергоносії мають тимчасовий характер, але закликав до довгострокових дій, в тому числі на європейському рівні, для розв'язання проблеми, в тому числі шляхом диверсифікації поставок.

Італія сильно залежить від імпорту і споживає велику кількість газу. Згідно з офіційною статистикою, близько 40% споживання енергії припадає на газ, в порівнянні з приблизно 15% у Франції.

Нагадаємо, уряд Іспанії оголосив про термінове зниження податків на електроенергію в спробі покласти край політичній кризі, пов'язаній з цінами на електроенергію, після того, як в країні були зафіксовані найвищі ціни в Європі.

А уряд Франції у відповідь на зростання цін планує виділити в грудні по 100 євро для 5,8 млн домогосподарств, щоб допомогти їм оплатити рахунки.