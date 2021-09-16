Франція виплатить домогосподарствам з низькими доходами по 100 євро гранту на енергоносії

У відповідь на зростання цін на енергоносії уряд Франції планує виділити в грудні по 100 євро для 5,8 млн домогосподарств, щоб допомогти їм оплатити рахунки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Очікується, що прем'єр-міністр Жан Кастекс оголосить про цей захід в четвер.

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Виплата у розмірі 100 євро буде призначена 5,8 млн домогосподарств, які вже мають право на участь у схемі chèques énergie (енергетичні чеки). Це щорічний платіж в розмірі від 48 до 277 євро, який допомагає сім'ям з низькими доходами оплачувати рахунки за газ і електроенергію.

Схема chèque énergie відкрита для всіх резидентів Франції, а не тільки для громадян країни, чий дохід є нижчим від певного рівня.

На цей крок уряд країни йде у зв’язку з тим, що мільйони людей у ​​Франції відчувають наслідки зростання цін на енергоносії.

З 1 вересня тарифи на побутовий газ у Франції зросли на цілих 8,7%. А в серпні ціни на енергоносії в цілому були на 12,7% вищі, ніж в попередньому році.

Це зростання пояснюють збільшенням світового попиту, яке пов'язане з відновленням економіки.

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Одноразовий чек дозволить людям "пройти через цей вимушений етап зростання цін", повідомили BFM джерела в уряді.

Житловий фонд Fondation Abbé-Pierre привітав цю новину, але назвав її "лейкопластиром", а не довгостроковим рішенням, оскільки в середньому люди витрачають на опалення 1600, 1700, 1800 євро на рік.

Як повідомлялось, в Британії різко підскочили ціни на електроенергію через несправність ключового кабелю, що дозволяє обмін електроенергією між мережами Британії і Франції.

В Іспанії оголосили термінові заходи для зниження рекордно високих цін на електроенергію.

В Італії ціни на електроенергію з жовтня зростуть на 40%.