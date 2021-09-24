У Болгарії поліція та спецслужби прийшли в комісію з енергетики через подорожчання електроенергії

Болгарські поліцейські та співробітники спецслужби (SANS) провели несподівану перевірку в Комісії з регулювання енергетики та водопостачання (EWRC), намагаючись зрозуміти причину високих цін на електроенергію на енергетичній біржі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Регулюючий орган заявив, що повністю співпрацює зі слідством, яке зосередилося на торгівлі електроенергією. EWRC ліцензує торговців електроенергією і газом на болгарській енергетичної біржі та повинна розслідувати будь-які ознаки маніпуляцій.

Читайте також ЄС готує заходи для подолання стрибків цін на електроенергію

У серпні чотири найбільші організації роботодавців Болгарії подали скаргу в прокуратуру з приводу дворазового підвищення цін на електроенергію на вільному ринку.

Хоча в той час влада не вжила негайних дій, в країні зараз йде передвиборна кампанія, і інфляція стає однією з головних тем обговорення в найбіднішій країні ЄС.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Стефан Янев оголосив, що уряд готує пакет невідкладних заходів з протидії інфляції, що також пов'язана з високими цінами на електроенергію і паливо. Очікується, що про заходи буде оголошено до кінця цього або на початку наступного тижня.

Нагадаємо, уряд Іспанії оголосив про термінове зниження податків на електроенергію в спробі покласти край політичній кризі, пов'язаній з цінами на електроенергію, після того, як в країні були зафіксовані найвищі ціни в Європі.

Уряд Італії оголосив, що з жовтня ціни на електроенергію зростуть на 40%. А уряд Франції у відповідь на зростання цін планує виділити в грудні по 100 євро для 5,8 млн домогосподарств, щоб допомогти їм оплатити рахунки.