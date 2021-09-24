У Німеччині ціни рекордно зросли ціни на житло - найбільше за 20 років

За останній рік ціни на нерухомість у Німеччині зросли на майже 11%, що є рекордом з 2000 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації Deutsche Welle.

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, оприлюдненими у п'ятницю, 24 вересня, у другому кварталі цього року - з квітня по червень - у середньому по країні ціни на нерухомість зросли на 10,9%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

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Порівняно з першим кварталом 2021 року, у другому кварталі ціни на квартири та приватні будинки на одного або двох власників зросли на 3,7%. У статистичному відомстві зазначають, що така тенденція спостерігається і в містах, і в сільській місцевості.

Найсуттєвіше виросли ціни у найбільших містах - Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні та Дюссельдорфі. Приватні будинки у них подорожчали на 14,7%, а квартири - на 12,9%.

В інших великих містах будинки подорожчали у середньому на 11,9%, а квартири - на 10,5%.

Як повідомлялося раніше, також у Німеччині рекордно зросли ціни на газ. Зростання цін на енергоносії спостерігається у всій Європі.