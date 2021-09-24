В Германии рекордно выросли цены на жилье - больше всего за 20 лет

За последний год цены на недвижимость в Германии выросли почти на 11%, что является рекордом с 2000 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Deutsche Welle.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, обнародованным в пятницу, 24 сентября, во втором квартале этого года - с апреля по июнь - в среднем по стране цены на недвижимость выросли на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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По сравнению с первым кварталом 2021 года, во втором квартале цены на квартиры и частные дома на одного или двух владельцев выросли на 3,7%. В статистическом ведомстве отмечают, что такая тенденция наблюдается и в городах, и в сельской местности.

Наиболее значительно выросли цены в крупнейших городах - Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе. Частные дома в них подорожали на 14,7%, а квартиры - на 12,9%.

В других крупных городах дома подорожали в среднем на 11,9%, а квартиры - на 10,5%.

Как сообщалось ранее, также в Германии рекордно выросли цены на газ. Рост цен на энергоносители наблюдается во всей Европе.