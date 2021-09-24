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Похититель ценных картин Ван Гога и Хальса в Нидерландах сядет в тюрьму на 8 лет

Пятница, 24 сентября 2021, 15:59

В Нидерландах 59-летнего мужчину за кражу двух ценнейших картин в прошлом году приговорили к восьми годам заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В прошлом году в нидерландском городе Ларен из музея Зингера, который был закрыт из-за карантина, похитили картину "Весенний сад" Винсента Ван Гога. Грабители проникли в музей около 3:15 ночи, взломав входную дверь.

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Через несколько месяцев в августе из музея города Леердам похитили картину другого выдающегося нидерландского живописца Франса Хальса. Похищенная работа "Два мальчика смеются" 1626-1627 годов оценивается в 15 млн евро.

Ни одна из картин не была возвращена в музеи. Мужчина, личность которого не была раскрыта, был признан виновным в похищении полотен.

Обвиняемый, ранее судимый за аналогичные кражи произведений искусства, отрицал свою причастность.

"Суд этому не верит. Его ДНК была обнаружена на обоих местах преступления, и человек не может объяснить, как это произошло", - говорится в заявлении суда.

Суд охарактеризовал картины как "часть национального культурного наследия, важную для нынешнего и будущих поколений".

"Именно поэтому, учитывая судимость подозреваемого, который, по мнению суда, является неисправимым преступником, работающим из расчета, суд счел максимальный приговор целесообразным", - говорится в заявлении.

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Нидерланды инциденты
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