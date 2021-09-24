Що чекає Україну з новим канцлером Німеччини

26 вересня жителі Німеччини обиратимуть новий склад Бундестагу. Нинішні вибори будуть особливими – незалежно від їх результату Ангела Меркель залишить посаду канцлера.

Хто прийде замість неї і як це вплине на курс Берліна?

З огляду на геополітичну вагу Німеччини, ці зміни матимуть вплив на весь світ. І звичайно ж, на Україну.

Чи буде новий уряд більш проросійським? До чого готуватися Україні в контексті Нормандського формату?

На ці питання редактору ЄвроПравди Юрію Панченку у відеоінтерв’ю відповів німецький політолог, професор Єнського університету Андре Гертель.

Головні тези текстового інтерв'ю з Андре Гертелем:

"Багато хто вже не може уявити, що за тиждень-два у Німеччині буде новий лідер. Це дає підстави очікувати певної нестабільності – як під час формування коаліції, так і на початку її роботи. Новому канцлеру потрібен час, щоб розібратися, як це все працює";

"Напередодні виборів близько 40% виборців заявляють, що ще не знають, за кого голосуватимуть. І це робить вибори ще більш непередбачуваними";

"У порівнянні з минулими виборами, німецька влада стала більш готовою до такого (російського. - ЄП) втручання – а це обмежує можливості РФ";

"Найвигідніший для РФ сценарій – дестабілізація ситуації в Німеччині. Саме тому вони підтримують ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (AfD) і "Лівих";

"У соціал-демократів (у них найбільша підтримка згідно з опитуваннями. - ЄП) досі існує традиція "східної політики". Це означає, що, на відміну від Меркель, від них варто чекати більш м'якого підходу до Росії. І росіяни теж знають, що соціал-демократи скептично ставляться до санкцій проти РФ";

"Найнебезпечніший для України сценарій – ліва коаліція, сформована соціал-демократами і "Лівими".

"Найбільш вдалим сценарієм для України була б коаліція між ХДС і "Зеленими". Можливо – за участю вільних демократів. Може, з лібералами. Це усе ще можливо, навіть якщо соціал-демократи переможуть на виборах";

"Будемо відверті, навіть конфлікт в Україні не є для них (німецьких лідерів. - ЄП) таким же важливим, як необхідність побудувати добрі відносини з російським лідером";

"За останні два роки населення Німеччини стало критичніше ставитися до Путіна. Це теж реальність, ігнорувати яку політики не можуть".

Які тенденції прослідковуються в німецьких партіях та як це буде позначатися на відносинах з Україною, дивіться і читайте в інтерв’ю німецького політолога, професора Єнського університету Андре Гертеля Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель.