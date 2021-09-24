Что ждет Украину с новым канцлером Германии

26 сентября жители Германии будут выбирать новый состав Бундестага. Нынешние выборы будут особенными - независимо от их результата Ангела Меркель покинет пост канцлера.

Кто придет вместо нее и как это повлияет на курс Берлина?

Учитывая геополитический вес Германии, эти изменения повлияют на весь мир. И конечно же, на Украину.

Будет ли новое правительство более пророссийским? К чему готовиться Украине в контексте Нормандского формата?

На эти вопросы редактору ЕвроПравды Юрию Панченко в видеоинтервью ответил немецкий политолог, профессор Йенского университета Андре Хертель.

Главные тезисы текстового интервью с Андре Хертелем:

"Многие уже не могут представить, что через неделю-две в Германии будет новый лидер. Это дает основания ожидать определенной нестабильности - как при формировании коалиции, так и в начале ее работы. Новому канцлеру нужно время, чтобы разобраться, как это все работает";

"Накануне выборов около 40% избирателей заявляют, что еще не знают, за кого голосовать. И это делает выборы еще более непредсказуемыми";

"По сравнению с прошлыми выборами, немецкие власти стали более готовыми к такому (российскому. - ЕП) вмешательству - а это ограничивает возможности РФ";

"Выгодный для РФ сценарий - дестабилизация ситуации в Германии. Именно поэтому они поддерживают ультраправую "Альтернатива для Германии" (AfD) и "Левых";

"У социал-демократов (у них наибольшая поддержка согласно опросам. - ЕП.) до сих пор существует традиция "восточной политики". Это означает, что, в отличие от Меркель, от них стоит ожидать более мягкого подхода к России. И русские тоже знают, что социал-демократы скептически относятся к санкциям против РФ";

"Самый опасный для Украины сценарий - левая коалиция, сформированная социал-демократами и "левыми";

"Наиболее удачным сценарием для Украины была бы коалиция между ХДС и "Зелеными". Возможно - с участием свободных демократов. Может, с либералами. Это все еще возможно, даже если социал-демократы победят на выборах";

"Будем откровенны, даже конфликт в Украине не является для них (немецких лидеров. - ЕП) таким же важным, как необходимость построить хорошие отношения с российским лидером";

"За последние два года население Германии стало критически относиться к Путину. Это тоже реальность, игнорировать которую политики не могут".

Какие тенденции прослеживаются в немецких партиях и как это будет сказываться на отношениях с Украиной, смотрите и читайте в интервью с немецким политологом, профессором Йенского университета Андре Хертелем Между критикой Путина и попытками объясниться: какой будет Германия после Меркель.