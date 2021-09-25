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"Венецианка" попросила у Зеленского текст закона об олигархах для дачи заключения

Суббота, 25 сентября 2021, 10:24

Председатель Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио попросил у президента Владимира Зеленского текст закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) ".

Об этом шла речь во время телефонного разговора Букиккио и Зеленского, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе главы Венецианской комиссии.

В частности, Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного президентом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

"Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными - "ни шагу назад в судебной реформе".

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

Олигарх - лицо, имеющее значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни. Олигархами будут называть лиц, ответственных менее 3 прописанным в законе критериям:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на СМИ;
  • является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд поддерживает или усиливает такое положение;
  • подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых она есть) превышает 2 миллиарда 270 миллионов гривен.

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Венецианская комиссия
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