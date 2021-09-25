"Венецианка" попросила у Зеленского текст закона об олигархах для дачи заключения
Председатель Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио попросил у президента Владимира Зеленского текст закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) ".
Об этом шла речь во время телефонного разговора Букиккио и Зеленского, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.
Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе главы Венецианской комиссии.
В частности, Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного президентом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".
"Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.
Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными - "ни шагу назад в судебной реформе".
Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
Олигарх - лицо, имеющее значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни. Олигархами будут называть лиц, ответственных менее 3 прописанным в законе критериям:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на СМИ;
- является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд поддерживает или усиливает такое положение;
- подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых она есть) превышает 2 миллиарда 270 миллионов гривен.