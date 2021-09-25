В ДТП у Польщі загинув українець

Громадянин України віком приблизно 30 років загинув у ДТП, що трапилася у п'ятницю після обіду в населеному пункті Лігота Мала поблизу міста Олесніца на південному заході Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Як повідомили у місцевій поліції, водій втратив контроль над автомобілем марки Renault Scenic, який з'їхав з дороги і перекинувся.

Як з’ясувала поліція, в автомобілі перебували ще дві особи, також громадяни України. Однак вони не отримали значних травм.

Місцеві правоохоронці перевіряють інформацію, чи загиблий був водієм авто. Це мають встановити експерти після дослідження генетичного матеріалу.

Як повідомлялося, 15 вересня у результаті ДТП у населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі загинули двоє громадян України.