Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В ДТП в Польше погиб украинец

Суббота, 25 сентября 2021, 16:55

Гражданин Украины в возрасте примерно 30 лет погиб в ДТП, которое случилось в пятницу после обеда в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница на юго-западе Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили в местной полиции, водитель потерял контроль над автомобилем марки Renault Scenic, который съехал с дороги и перевернулся.

Как выяснила полиция, в автомобиле находились еще два человека, также граждане Украины. Однако они не получили значительных травм.

Местные правоохранители проверяют информацию, был ли погибший водителем авто. Это должны установить эксперты после исследования генетического материала.

Как сообщалось, 15 сентября в результате ДТП в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua

Статьи

Между критикой Путина и попытками взаимопонимания: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции

По результатам выборов "Зеленые" и свободные демократы будут иметь очень высокие шансы получить "золотую акцию" в новой немецкой коалиции.
24 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС

Спор по шахте "Турув" может привести к новому витку конфликта Польши и Евросоюза. Варшава может отказаться выполнять решение Суда ЕС.
23 сентября 2021 — Станислав Желиховский , для Европейской правды