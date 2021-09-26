У Грузії евакуюють десятки туристів з гірського району, відрізаного від світу через зсуви

У Грузії евакуюють повітрям туристів та місцевих жителів з високогірного району Тушетія після того, як єдину дорогу, що сполучає цей район з рештою країни, довелося закрити через зсуви ґрунту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Після сильних злив у гірських річках піднялася вода і почалися зсуви. На дорозі Пшавелі-Абано-Омало зазнали серйозних пошкоджень одразу три ділянки.

Евакуацію почали ще 25 вересня. В Управлінні надзвичайними ситуаціями повідомили, що іноземних та грузинських туристів вивезли вертольотами прикордонної поліції, для чого здійснили кілька вильотів.

На 26 вересня повідомили про евакуацію ще пів сотні людей, їх перевезли в аеропорт Телаві.

"Виконано один рейс, перевезено 50 осіб. Буде здійснено ще два вильоти. Жителів (району) і туристів звозять на автомобілях у село Омало, звідки їх забирають вертольотом", - повідомив губернатор Кахетії Іраклій Шіошвілі.

Також повідомляється, що в кількох селах Потійського та Хобського муніципалітету на заході країни пройшов смерч, більше десятка житлових будинків залишились без дахів. Постраждалим родинам пообіцяли допомогу.

Десятки будинків знеструмлені, стихія повалила дерева, паркани і пошкодила врожай.

Нагадаємо, минулого тижня після сильної зливи затопило вулиці курортного Батумі.





