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В Грузии эвакуируют десятки туристов из горного района, отрезанного от мира из-за оползней

Воскресенье, 26 сентября 2021, 12:23

В Грузии эвакуируют по воздуху туристов и местных жителей из высокогорного района Тушетия после того, как единственный путь, соединяющий этот район с остальной страной, пришлось закрыть из-за оползней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

После сильных ливней в горных реках поднялась вода и начались оползни. На дороге Пшавелы-Абано-Омало получили серьезные повреждения сразу три участка.

 

Эвакуацию начали еще 25 сентября. В Управлении чрезвычайными ситуациями сообщили, что иностранных и грузинских туристов вывозят вертолетами пограничной полиции, для чего совершили несколько вылетов.

На 26 сентября сообщили об эвакуации еще полсотни людей, их перевезли в аэропорт Телави.

 

"Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет осуществлено еще два вылета. Жителей (района) и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их забирают вертолетом", - сообщил губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.

Также сообщается, что в нескольких селах Потийского и Хобского муниципалитета на западе страны прошел смерч, более десятка жилых домов остались без крыш. Пострадавшим семьям пообещали помощь.

 

Десятки домов обесточены, стихия повалила деревья, заборы и повредила урожай.

Напомним, на прошлой неделе после сильного ливня затопило улицы курортного Батуми.

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Грузия
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