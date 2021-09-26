В Грузии эвакуируют десятки туристов из горного района, отрезанного от мира из-за оползней
В Грузии эвакуируют по воздуху туристов и местных жителей из высокогорного района Тушетия после того, как единственный путь, соединяющий этот район с остальной страной, пришлось закрыть из-за оползней.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
После сильных ливней в горных реках поднялась вода и начались оползни. На дороге Пшавелы-Абано-Омало получили серьезные повреждения сразу три участка.
Эвакуацию начали еще 25 сентября. В Управлении чрезвычайными ситуациями сообщили, что иностранных и грузинских туристов вывозят вертолетами пограничной полиции, для чего совершили несколько вылетов.
На 26 сентября сообщили об эвакуации еще полсотни людей, их перевезли в аэропорт Телави.
"Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет осуществлено еще два вылета. Жителей (района) и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их забирают вертолетом", - сообщил губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.
Также сообщается, что в нескольких селах Потийского и Хобского муниципалитета на западе страны прошел смерч, более десятка жилых домов остались без крыш. Пострадавшим семьям пообещали помощь.
Десятки домов обесточены, стихия повалила деревья, заборы и повредила урожай.
Напомним, на прошлой неделе после сильного ливня затопило улицы курортного Батуми.