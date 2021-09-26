Українські прикордонники затримали трьох громадян Туреччини: намагались незаконно потрапити у ЄС

Українські прикордонники затримали поряд з польським кордоном трьох громадян Туреччини за спробу незаконного перетину кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі 26 вересня, пише "Європейська правда".

Зазначається, що чоловіків помітили прикордонники відділу "Краківець".

"Один з нарядів виявив, як в напрямку державного кордону рухається автомобіль Volvo. Невдовзі група реагування наздогнала та зупинила для перевірки транспортний засіб з трьома пасажирами – громадянами Туреччини. Прикордонники з’ясували, що іноземці прибули в Україну легально, а от полишити територію нашої країни планували у незаконний спосіб. Мандрівники зізналися, що хотіли потрапити не територію Євросоюзу без необхідних документів, тому планували перетнути український кордон поза пунктом пропуску", - зазначають у повідомленні.

За такі дії загрожує відповідальність за статтею 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

За день до цього затримання Держприкордонслужба повідомила про затримання у Львівській області трьох інших громадян Туреччини і одного громадянина Азербайджану, які намагалися нелегально потрапити в ЄС через український кордон.

Міру покарання для затриманих визначить суд.

Минулого тижня прикордонники Молдови та України повідомляли про викриття контрабандистів, які перевозили цигарки літаком Ан-2.