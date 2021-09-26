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Укр / Рус

Украинские пограничники задержали трех граждан Турции: пытались незаконно попасть в ЕС

Воскресенье, 26 сентября 2021, 12:47

Украинские пограничники задержали рядом с польской границей трех граждан Турции за попытку незаконного пересечения границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 26 сентября, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что мужчин заметили пограничники отдела "Краковец".

"Один из нарядов обнаружил, как в направлении государственной границы движется автомобиль Volvo. Вскоре группа реагирования догнала и остановила для проверки транспортное средство с тремя пассажирами - гражданами Турции. Пограничники выяснили, что иностранцы прибыли в Украину легально, а вот покинуть территорию нашей страны планировали незаконным образом. Путешественники признались, что хотели попасть не территорию Евросоюза без необходимых документов, поэтому планировали пересечь украинскую границу вне пункта пропуска", - отмечается в сообщении.

 

За такие действия грозит ответственность по статье 204-1 Кодекса об административных правонарушениях.

За день до этого задержания Госпогранслужба сообщила о задержании во Львовской области трех других граждан Турции и одного гражданина Азербайджана, которые пытались нелегально попасть в ЕС через украинскую границу.

 

Меру наказания для задержанных определит суд.

На прошлой неделе пограничники Молдовы и Украины сообщали о разоблачении контрабандистов, перевозивших сигареты самолетом Ан-2.

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