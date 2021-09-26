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Вибори у Німеччині: екзитполи визначили двох переможців

Неділя, 26 вересня 2021, 19:32

Опитування виборців на виході з дільниць у Німеччині, де у неділю відбулися федеральні вибори, не дозволили чітко визначити переможця.

Як повідомляє "Європейська правда", дві ключові політичні сили – соціал-демократи та блок чинної канцлерки Меркель ХДС/ХСС – набрали у опитуваннях приблизно порівну.

Опитування, проведене на виході з дільниць на замовлення мовника ARD, прогнозує, що обидва лідери отримують по 25% голосів. Інше опитування, замовлене ZDF, дає соціал-демократам 26%, а блоку соратників Меркель 24%. При цьому жодне з цих опитувань не враховує бюлетені, надіслані поштою, що може додатково змінити розклад голосів.

Як і очікувалося, ці результати означають суттєве падіння рейтингів однопартійців Меркель у порівнянні з минулими виборами (тоді вони отримали 32,9%), та зростання підтримки СДПН (було 20,5%)

Третю сходинку у обох опитуваннях посідають "Зелені". Їм прогнозують 14,5-15%, суттєво вище ніж на виборах 2017 року (було 8,9%).  Ця партія, як відомо, обіцяла не допустити запуску "Північного потоку-2".

Дещо впали рейтинги праворадикалів AfD (Альтернатива для Німеччини), які 4 роки тому були на третій позиції. Зараз вони за опитуванням ARD поділяють четверту сходинку вільною демократичною партією, маючи 11%, а за прогнозом ZDF є лише п’ятими із результатом 10,1%.

Також очікується, що до парламенту проходить партія "Ліві" із 5% підтримки - майже вдвічі менше ніж на минулих виборах. 

Про можливі наслідки виборів читайте у матеріалі "Якою буде Німеччина після Меркель" або дивіться у відеоформаті на нашому YouTube-каналі.

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