Выборы в Германии: экзит-полы определили двух победителей

Опрос избирателей на выходе с участков в Германии, где в воскресенье состоялись федеральные выборы, не позволили четко определить победителя.

Как сообщает "Европейская правда", две ключевые политические силы - социал-демократы и блок действующей канцлера Меркель ХДС / ХСС - набрали в опросах примерно поровну.

Опрос, проведенный на выходе из участков по заказу вещателя ARD, прогнозирует, что оба лидера получают по 25% голосов. Другой опрос, проведенный по заказу ZDF, дает социал-демократам 26%, а блоку соратников Меркель 24%. При этом ни один из этих опросов не учитывает бюллетени, присланные по почте, что может дополнительно повлиять на расклад голосов.

Как и ожидалось, эти результаты означают существенное падение рейтингов однопартийцев Меркель по сравнению с прошлыми выборами (тогда они получили 32,9%) и рост поддержки СДПГ (было 20,5%)

Третью строчку в обоих опросах занимают "Зеленые". Им прогнозируют 14,5-15%, существенно выше чем на выборах 2017 (было 8,9%). Эта партия, как известно, обещала не допустить запуска "Северного потока-2".

Несколько упали рейтинги праворадикалов AfD (Альтернатива для Германии), которые 4 года назад были на третьей позиции. Сейчас они по опросу ARD разделяют четвертое место свободной демократической партией, имея 11%, а по прогнозу ZDF является лишь пятыми с результатом 10,1%.

Также ожидается, что в парламент проходит партия "Левые" с 5% поддержки - почти вдвое меньше, чем на прошлых выборах.

О возможных последствиях выборов читайте в материале "Какой будет Германия после Меркель" или смотрите в видеоформате на нашем YouTube-канале.