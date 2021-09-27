Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В результате землетрясения на Крите погиб один человек

фото
Понедельник, 27 сентября 2021, 12:19

На Крите сообщили о как минимум одном погибшем в результате сильного землетрясения, произошедшего утром 27 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Мужчина погиб в Аркалохори, что в центральной части острова. Сообщают, что это рабочий, выполнявший реставрационные работы в церкви. Его напарнику удалось спастись.

 

В настоящее время известно о девяти раненых. Из них семь человек имеют незначительные травмы, двое госпитализированы с переломами.

 

В соседнем селе Патсидерос спасатели освободили человека, заблокированного завалами в доме. Из близлежащих населенных пунктов у Аркалохори поступают сообщения о значительных разрушениях.

 

Напомним, землетрясение произошло после 9 утра 27 сентября и ощущалось по всей территории острова. Его сила составила от 5,8 до 6,2 баллов по шкале Рихтера.

 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция стихийные бедствия
powered by lun.ua

Статьи

Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года

В Германии еще считают голоса, но коалициада уже началась. Кто стал победителем гонки и кто получит "золотую акцию" в формировании коалиции? (укр.).
27 сентября 2021 — Иванна Костина, Европейская правда

Между критикой Путина и попытками взаимопонимания: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции

По результатам выборов "Зеленые" и свободные демократы будут иметь очень высокие шансы получить "золотую акцию" в новой немецкой коалиции.
24 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды