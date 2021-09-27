В результате землетрясения на Крите погиб один человек
Понедельник, 27 сентября 2021, 12:19
На Крите сообщили о как минимум одном погибшем в результате сильного землетрясения, произошедшего утром 27 сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Мужчина погиб в Аркалохори, что в центральной части острова. Сообщают, что это рабочий, выполнявший реставрационные работы в церкви. Его напарнику удалось спастись.
В настоящее время известно о девяти раненых. Из них семь человек имеют незначительные травмы, двое госпитализированы с переломами.
В соседнем селе Патсидерос спасатели освободили человека, заблокированного завалами в доме. Из близлежащих населенных пунктов у Аркалохори поступают сообщения о значительных разрушениях.
Напомним, землетрясение произошло после 9 утра 27 сентября и ощущалось по всей территории острова. Его сила составила от 5,8 до 6,2 баллов по шкале Рихтера.