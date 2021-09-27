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Чого чекати від саміту Україна-ЄС? Експертні очікування у відносинах з Євросоюзом

Анонс
Понеділок, 27 вересня 2021, 13:36

28 вересня, за два тижні до ключового саміту у відносинах між Україною та Європейським Союзом, "Європейська правда" та незалежні фахівці представлять документ, який зібрав громадські очікування щодо подальшого розвитку відносин України та ЄС.

Презентація та дискусія відбудуться о 10:00 у приміщенні Українського кризового медіа-центру за участю представників влади.

Це не перший такий документ - у січні 2020 року експерти вже передавали уряду та Єврокомісії перелік пріоритетів у відносинах України та ЄС. Однак глобальний порядок денний за півтора року змінився, створивши нові виклики й додаткові цілі.

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Нове дослідження, у створенні якого брали участь понад 20 експертів, буде презентоване у вівторок. У цьому документі зібрані громадські очікування щодо подальшого розвитку відносин України та Євросоюзу, а також критерії, які дозволять говорити про успіх саміту Україна-ЄС.

Участь у дискусії візьмуть гендиректорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, голова комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультації Вероніка Мовчан, директор Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження" Дмитро Шульга та редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Запрошуємо читачів долучитися до обговорення у приміщенні Українського кризового медіа-центру в Києві чи стежити за відеотрансляцією дискусії онлайн на Facebook-сторінці ЄвроПравди.

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