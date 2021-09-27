Чего ждать от саммита Украина-ЕС? Экспертные ожидания в отношениях с Евросоюзом

28 сентября, за две недели до ключевого саммита в отношениях между Украиной и Европейским Союзом, "Европейская правда" и независимые специалисты представят документ, который собрал общественные ожидания относительно дальнейшего развития отношений Украины и ЕС.

Презентация и дискуссия состоятся в 10:00 в помещении Украинского кризисного медиа-центра с участием представителей власти.

Это не первый такой документ - в январе 2020 года эксперты уже передавали правительству и Еврокомиссии перечень приоритетов в отношениях Украины и ЕС. Однако глобальная повестка дня за полтора года изменилась, создав новые вызовы и дополнительные цели.

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Новое исследование, в создании которого принимали участие более 20 экспертов, будет представлено во вторник. В этом документе собраны общественные ожидания относительно дальнейшего развития отношений Украины и Евросоюза, а также критерии, которые позволят говорить об успехе саммита Украина-ЕС.

В дискуссии примут участие гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан, директор Европейской программы Международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Приглашаем читателей принять участие в обсуждении в помещении Украинского кризисного медиа-центра в Киеве или следить за видеотрансляцией дискуссии онлайн на Facebook-странице ЕП.