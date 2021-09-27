Президент Чехии подписал закон, который не допустит РФ и Китай к строительству блока АЭС
Президент Чехии Милош Земан подписал закон о низкоуглеродистых технологиях для строительства нового блока атомной электростанции "Дукованы", который исключает российские и китайские компании.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Земан подписал принятый в середине сентября парламентом закон, который определяет, что для строительства нового энергоблока можно будет использовать только технологии поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о государственных закупках 1996 года.
Россия и Китай не входят в число этих стран, а следовательно, их компании не смогут получить заказ.
Еще в апреле чешские власти заявляли, что российская компания "Росатом" будет исключена из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".
Заявления прозвучали после того, как спецслужбы предостерегли правительство от включения "Росатома" в запланированный тендер.
Решение об отказе было принято на фоне новостей об организованном российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году.