Президент Чехии подписал закон, который не допустит РФ и Китай к строительству блока АЭС

Президент Чехии Милош Земан подписал закон о низкоуглеродистых технологиях для строительства нового блока атомной электростанции "Дукованы", который исключает российские и китайские компании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Земан подписал принятый в середине сентября парламентом закон, который определяет, что для строительства нового энергоблока можно будет использовать только технологии поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о государственных закупках 1996 года.

Россия и Китай не входят в число этих стран, а следовательно, их компании не смогут получить заказ.

Еще в апреле чешские власти заявляли, что российская компания "Росатом" будет исключена из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Заявления прозвучали после того, как спецслужбы предостерегли правительство от включения "Росатома" в запланированный тендер.

Решение об отказе было принято на фоне новостей об организованном российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году.