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Греція домовилася з Францією про постачання фрегатів і корветів – ЗМІ

Понеділок, 27 вересня 2021, 19:06

Греція та Франція досягли угоди про постачання французьких фрегатів FDI та корветів класу Gowind для грецьких ВМС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Очікується, що угода, яка включатиме пункт про взаємну допомогу в обороні, буде оголошена у вівторок. Більш детальної інформації щодо угоди немає.

На запитання про угоду представник грецького уряду сказав: "Майте трохи терпіння".

Очікується, що міністр закордонних справ Нікос Дендіас та міністр оборони Нікос Панагіотопулос підпишуть угоду у вівторок у Парижі.

Повертаючись із Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент Франції Еммануель Макрон мали зустрітися у столиці Франції пізніше у понеділок.

Греція вже погодилася купити 24 бойові літаки Rafale у французького авіаконструктора Dassault Aviation, 12 з них були у використанні.

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Греція Франція
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