Греция договорилась с Францией о поставках фрегатов и корветов - СМИ

Греция и Франция достигли соглашения о поставках французских фрегатов FDI и корветов класса Gowind для греческих ВМС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Ожидается, что соглашение, которое будет включать пункт о взаимной помощи в обороне, будет объявлено во вторник. Более детальной информации по соглашению нет.

На вопрос о соглашении представитель греческого правительства сказал: "Имейте немного терпения".

Ожидается, что министр иностранных дел Никос Дендиас и министр обороны Никос Панагиотопулос подпишут соглашение во вторник в Париже.

Возвращаясь с Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эммануэль Макрона должны были встретиться в столице Франции позже в понедельник.

Греция уже согласилась купить 24 боевые самолеты Rafale у французского авиаконструктора Dassault Aviation, 12 из них были в использовании.