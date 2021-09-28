Кандидат у канцлери Німеччини здивував пресу, заговоривши англійською

Соціал-демократ Олаф Шольц, який претендує на пост глави уряду Німеччини після недільних виборів, e понеділок шокував німецькі ЗМІ, відповівши на запитання англійською мовою на пресконференції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Коли кореспондент британського каналу Channel 4 TV попросив відповісти на запитання англійською про те, як довго можуть тривати переговори щодо коаліції і про можливу відправку німецьких водіїв вантажівок до Великої Британії, Шольц відповів англійською мовою.

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"Ми дуже багато працювали, щоб переконати британців не залишати Європейський Союз", - сказав Шольц. Потім втрутився другий британський журналіст, зазначивши: "Поки ми говоримо англійською, чи можу я поставити ще одне питання".

Шольц у відповідь пожартував: "Це німецька пресконференція, будь ласка", та відповів на це питання також англійською мовою.

Потім німецький журналіст сказав: "Для різноманітності я хотів би поставити запитання німецькою мовою".

Готовність Шольца публічно говорити англійською різко контрастувала з бажанням деяких інших високопоставлених німецьких політиків. Після виборів 2009 року тодішній лідер "вільних демократів" Гідо Вестервелле відмовився відповідати на питання англійською кореспонденту BBC, заявивши, що "ми тут у Німеччині". Це викликало глузування в інтернеті і підняло питання щодо його готовності стати міністром закордонних справ.

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Реакція німецьких ЗМІ на відповіді Шольца англійською показала, наскільки це було несподівано. Щоденна газета Tagesspiegel вийшла із заголовком серед топ-матеріалів "Шольц дивує пресконференцією англійською мовою".

Газета Rheinische Post також помістила цю новину в топ, заявивши, що "перша пресконференція англійською мовою" показала, що Шольц "репетирує" на посаді канцлера.

Соціал-демократична партія Німеччини заявила у понеділок, що почне процес домовленостей про тристоронній альянс після того, як вона перемогла на виборах у неділю.

Кандидат на посаду канцлера та лідер СДПН Олаф Шольц сказав, що він прагне створити коаліцію з "Зеленими" та ліберальними "Вільними демократами" (ВДП).

Лідер блоку Меркель Армін Лашет попри провал на виборах заявив, що теж готовий почати переговори про коаліцію.

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