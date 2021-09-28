Кандидат в канцлеры Германии удивил прессу, заговорив на английском

Социал-демократ Олаф Шольц, который претендует на пост главы правительства Германии после воскресных выборов, в понедельник шокировал немецкие СМИ, ответив на вопросы на английском языке на пресс-конференции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Когда корреспондент британского канала Channel 4 TV попросил ответить на вопросы на английском о том, как долго могут продолжаться переговоры по коалиции и о возможной отправке немецких водителей грузовиков в Великобританию, Шольц ответил на английском языке.

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"Мы очень много работали, чтобы убедить британцев не оставлять Европейский Союз", - сказал Шольц. Затем вмешался второй британский журналист, отметив: "Пока мы говорим по-английски, могу ли я задать еще один вопрос".

Шольц в ответ пошутил: "Это немецкая пресс-конференция, пожалуйста", и ответил на этот вопрос на английском языке.

Затем немецкий журналист сказал: "Для разнообразия я хотел бы задать вопрос на немецком языке".

Готовность Шольца публично говорить на английском резко контрастировала с желанием некоторых других высокопоставленных немецких политиков. После выборов 2009 года тогдашний лидер "свободных демократов" Гидо Вестервелле отказался отвечать на вопросы на английском корреспонденту BBC, заявив, что "мы здесь в Германии". Это вызвало насмешки в интернете и подняло вопрос о его готовности стать министром иностранных дел.

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Реакция немецких СМИ на ответы Шольца на английском показала, насколько это было неожиданно. Ежедневная газета Tagesspiegel вышла с заголовком среди топ-материалов "Шольц удивляет пресс-конференцией на английском языке".

Газета Rheinische Post также поместила эту новость в топ, заявив, что "первая пресс-конференция на английском языке" показала, что Шольц "репетирует" в должности канцлера.

Социал-демократическая партия Германии заявила в понедельник, что начнет процесс договоренностей о трехстороннем альянсе после того, как она победила на выборах в воскресенье.

Кандидат на пост канцлера и лидер СДПГ Олаф Шольц сказал, что он хочет создать коалицию с "Зелеными" и либеральными "Свободными демократами" (СвДП).

Лидер блока Меркель Армин Лашет несмотря на провал на выборах заявил, что тоже готов начать переговоры о коалиции

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