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Опозиція пропонує переглянути моніторинг виконання Угоди про асоціацію - не враховано відкат реформ

Вівторок, 28 вересня 2021, 11:24

Голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність") пропонує модифікувати Пульс угоди, урядовий інструмент для вимірювання прогресу виконання Угоди про асоціацію, щоб він відображав також відкат у проведенні реформ.

Таку ідею вона висловила під час круглого столу "Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських експертів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС", повідомляє "Європейська правда".

Пульс угоди, інструмент моніторингу імплементації Угоди про асоціацію, працює з вересня 2017 року. З листопада 2019 року система працює у відкритому режимі.

"У нас немає механізму… як відображати у нашій власній оцінці (виконання Угоди. – Ред.) те, коли ми робимо крок назад, не тільки те, коли ми рухаємось вперед. Наприклад, реформа корпоративного управління. У нас написано 100% (виконання зобов’язань – Ред.).

Ми з вами прекрасно знаємо, що на сьогодні всі ті кроки, які були зроблені раніше, відкотилися назад. У нас немає об'єктивного відображення того, де ми знаходимося", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона також звернула увагу, що у блоці "Свобода, юстиція і безпека" зафіксоване виконання Угоди на 87%.

"Мало хто погодиться з тим, що реально ми настільки близькі до ЄС своєю амбіцією", - сказала вона.  

Як відомо, 12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Гендиректорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк заявила, що після нього обидві сторони розпочнуть спільну оцінку виконання Угоди.

Детально очікування від саміту викладені у документі "Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських експертів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС"

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Асоціація з ЄС
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