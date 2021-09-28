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Оппозиция предлагает пересмотреть мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации - не учтен откат реформ

Вторник, 28 сентября 2021, 11:24

Председатель комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность") предлагает модифицировать "Пульс соглашения", правительственный инструмент для измерения прогресса выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы он отражал также откат в проведении реформ.

Такую идею она высказала во время круглого стола "Приоритеты развития ассоциации с ЕС: ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС", сообщает "Европейская правда".

"Пульс соглашения", инструмент мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации, работает с сентября 2017 года. С ноября 2019 года система работает в открытом режиме.

"У нас нет механизма... как отражать в нашей собственной оценке (выполнения Соглашения. - Ред.) то, когда мы делаем шаг назад, а не только то, когда мы движемся вперед. Например, реформа корпоративного управления. У нас написано 100% (выполнения обязательств. - Ред.).

Мы с вами прекрасно знаем, что на сегодня все те шаги, которые были сделаны ранее, откатились назад. У нас нет объективного отражения того, где мы находимся", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также обратила внимание, что в блоке "Свобода, юстиция и безопасность" зафиксировано выполнение Соглашения на 87%.

"Мало кто согласится с тем, что реально мы настолько близки к ЕС своей амбицией", - сказала она.

Как известно, 12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк заявила, что после него обе стороны начнут совместную оценку выполнения Соглашения.

Подробно ожидания от саммита изложены в документе "Приоритеты развития ассоциации с ЕС ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС"

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Ассоциация с ЕС
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