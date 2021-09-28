Уряд Греції пообіцяв 30 млн допомоги постраждалим від землетрусу на Криті

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що для постраждалих від руйнівного землетрусу на Криті готують пакет допомоги обсягом 25-30 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Небхідні для цього акти мають бути схвалені протягом тижня. Для виділення допомоги застосують таку ж модель, як в останніх випадках стихійних лих.

Тим часом жителям острова радять не повертатися у пошкоджені будинки до експертизи, навіть якщо вони відносно нові. У постраждалих районах команди фахівців оцінюють, наскільки безпечними є будівлі після землетрусу. Для розселення людей розгорнули численні намети.

Місцеві сейсмологи розповідають, що для них землетрус такої сили став несподіванкою, але вважають, що скоріш за все це вже кульмінація серії дрібніших землетрусів у попередні місяці і більш серйозних поштовхів не буде.

Нагадаємо, 27-28 вересня на Криті сталося два потужні землетруси. Основний, силою близько 6 балів, стався після 9 ранку 27 вересня і відчувався по всій території острова. Внаслідок руйнувань загинула одна людина і близько 10 отримали поранення.

У вівторок вранці стався новий землетрус магнітудою понад 5.