Чого очікувати Україні та ЄС від рекордного зростання цін на газ

Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі.

Європа виявилася не готова до такого випробування, що полегшило завдання "Газпрому". Які наслідки це може мати, в тому числі й для України читайте в цікавій статті керівника департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.

Нинішній зліт газових цін традиційно пояснюють шантажем з боку "Газпрому", який таким шляхом намагається прискорити отримання всіх необхідних дозволів для газопроводу "Північний потік-2".

Втім, нинішня криза викликана цілою низкою чинників, а не одним лише різким обмеженням пропозиції "Газпрому".

Тепер європейські газові сховища заповнені лише на 70% – майже на чверть нижче середнього показника за останні п'ять років.

Відставання почалося після затяжної зими, і в наступні шість місяців розрив тільки збільшувався.

Тривожним дзвінком для європейських компаній мав стати уже січневий зліт цін на газ в Південно-Східній Азії, коли холодна зима і різке зростання газоспоживання захопили азійських операторів ринку з їхніми низькими запасами зненацька.

Європейці ж з настанням весни не поспішали поповнювати запаси, цілком обгрунтовано, як тоді здавалося, чекаючи сезонного різкого зниження цін і зростання поставок, як морем, так і трубопроводом.

Однак далі ситуація з цінами лише погіршувалася.

Різке скорочення своїх позаконтрактних поставок став проводити "Газпром". При цьому російський енергетичний шантаж не мав би такого ефекту, якби його місце зайняли американські постачальники скрапленого природного газу (СПГ).

Однак – ще один негативний фактор – видобуток газу в США падає внаслідок недофінансування обсягами видобутку. Одночасно почалися тривалі збої в інших потенційних продавців: норвежців і катарців.

У цій ситуації і так вже зменшені обсяги пропозиції СПГ, наявні на світовому ринку, часто просто переманював азійський ринок з його вищими цінами. Були випадки, коли танкери міняли курс, вже перебуваючи в дорозі.

До того ж серйозно погіршило ситуацію посилення вимог ЄС щодо вугілля та інших "брудних" видів палива, таким чином стимулюючи попит на відносно "чистий" природний газ. Допоміг розігнати ціни і спекулятивний капітал.

А тепер в Європі можливі ще й наймасштабніші перебої з електропостачанням. коли Європа увійде в сезон холодів із заповненістю сховищ нижче 80%, а споживання буде на піку, такі перебої більш ніж можливі.

Газова криза швидко поширюється і на інші галузі.

Детальніше про газову кризу та ризики для України читайте в матеріалі Олександра Мартиненка На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.