Чего ожидать Украине и ЕС от рекордного роста цен на газ

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.

Европа оказалась не готова к такому испытанию, что облегчило задачу "Газпрому". Какие последствия это может иметь, в том числе и для Украины читайте в интересной статье руководителя департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ.

Нынешний взлет газовых цен традиционно объясняют шантажом со стороны "Газпрома", который таким путем пытается ускорить получение всех необходимых разрешений для газопровода "Северный поток-2".

Впрочем, нынешний кризис вызван рядом факторов, а не одним только резким ограничением предложения "Газпрома".

Теперь европейские газовые хранилища заполнены лишь на 70% - почти на четверть ниже среднего показателя за последние пять лет.

Отставание началось после затяжной зимы, и в последующие шесть месяцев разрыв только увеличивался.

Тревожным звонком для европейских компаний должен был стать уже январский взлет цен на газ в Юго-Восточной Азии, когда холодная зима и резкий рост газопотребления захватили азиатских операторов рынка с их низкими запасами врасплох.

Европейцы же с наступлением весны не спешили пополнять запасы, вполне обоснованно, как тогда казалось, ожидая сезонного резкого снижения цен и роста поставок, как морем, так и по трубопроводу.

Однако дальше ситуация с ценами только ухудшалась.

Резкое сокращение своих внеконтрактных поставок стал проводить "Газпром". При этом российский энергетический шантаж не имел бы такого эффекта, если бы его место заняли американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ).

Однако - еще один негативный фактор - добыча газа в США падает вследствие недофинансирования объемам добычи. Одновременно начались длительные сбои у других потенциальных продавцов: норвежцев и катарцев.

В этой ситуации и так уже уменьшены объемы предложения СПГ, которые имеются на мировом рынке, часто просто переманивал азиатский рынок с его более высокими ценами. Были случаи, когда танкеры меняли курс, уже находясь в дороге.

К тому же серьезно ухудшило ситуацию ужесточение требований ЕС по углю и другим "грязным" видам топлива, таким образом стимулируя спрос на относительно "чистый" природный газ. Помог разогнать цены и спекулятивный капитал.

А теперь в Европе возможны еще и масштабные перебои с электроснабжением. Когда Европа войдет в сезон холодов с заполненностью хранилищ ниже 80%, а потребление будет на пике, такие перебои более чем возможны.

Газовый кризис быстро распространяется и на другие отрасли.

Подробнее о газовом кризисе и рисках для Украины читайте в материале Александра Мартыненко На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ.