У Кишиневі затримали 13 прикордонників, які "не помічали" підроблені ковід-тести

У Кишиневі затримали 13 співробітників прикордонної поліції в аеропорту за підозрою у корупції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомили у Національному центрі боротьби з корупцією.

Прикордонників затримали 29 вересня. Їх підозрюють у тому, що вони за хабар погоджувалися "не помічати" ознак підробки результатів ПЛР-тестів у пасажирів, які виїздили з Молдови, і так само випускати людей, які мали б знаходитись на самоізоляції. Винагорода за це могла складати 50-100 євро.

За попередніми даними, таких епізодів було близько 60.

Загалом у справі проходять підозрюваними 15 прикордонників, з них 13 затримані. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати державні посади протягом 10 років.

Як повідомлялося раніше, у Латвії медсестрі довелось сплатити 1500 євро штрафу за підробку результатів тесту щонайменш однієї людини.