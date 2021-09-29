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У Кишиневі затримали 13 прикордонників, які "не помічали" підроблені ковід-тести

Середа, 29 вересня 2021, 12:29

У Кишиневі затримали 13 співробітників прикордонної поліції в аеропорту за підозрою у корупції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомили у Національному центрі боротьби з корупцією. 

Прикордонників затримали 29 вересня. Їх підозрюють у тому, що вони за хабар погоджувалися "не помічати" ознак підробки результатів ПЛР-тестів у пасажирів, які виїздили з Молдови, і так само випускати людей, які мали б знаходитись на самоізоляції. Винагорода за це могла складати 50-100 євро. 

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За попередніми даними, таких епізодів було близько 60. 

Загалом у справі проходять підозрюваними 15 прикордонників, з них 13 затримані. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати державні посади протягом 10 років.

Як повідомлялося раніше, у Латвії медсестрі довелось сплатити 1500 євро штрафу за підробку результатів тесту щонайменш однієї людини. 

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