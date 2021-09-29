Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Кишиневе задержали 13 пограничников, "не замечавших" фальшивых ковид-тестов

Среда, 29 сентября 2021, 12:29

В Кишиневе задержали 13 сотрудников пограничной полиции в аэропорту по подозрению в коррупции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией.

Пограничников задержали 29 сентября. Их подозревают в том, что они за взятку соглашались "не замечать" признаков подделки результатов ПЦР-тестов пассажиров, выезжавших из Молдовы, а также выпускать людей, которые должны находиться на самоизоляции. Вознаграждение за это могло составлять 50-100 евро.

Читайте также
Молдова вернет чрезвычайное положение в здравоохранении и начнет применять ковид-сертификаты

По предварительным данным, таких эпизодов было около 60.

Всего по делу проходят подозреваемыми 15 пограничников, из них 13 задержаны. Если их вину докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение 10 лет.

Как сообщалось ранее, в Латвии медсестре пришлось заплатить 1500 евро штрафа за подделку результатов теста минимум одного человека.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Ключ к новой Германии: как нам строить отношения с преемником Меркель

Выборы показали, что немецкая политика находится на грани скачка. Только нужно посмотреть – вверх или вниз (укр.)
29 сентября 2021 — Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.)

На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

Риск масштабных перебоев с электроснабжением становится для Европы вполне реальным. Это может серьезно затормозить восстановление экономики ЕС.
28 сентября 2021 — Александр Мартыненко, для Европейской правды

Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Больше, чем любая другая европейская страна, в конфликт с Китаем втянулась маленькая Литва. Почему Вильнюс решился на противостояние и какие последствия это будет иметь?
28 сентября 2021 — Катерина Кистол, для Европейской правды