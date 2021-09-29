В Кишиневе задержали 13 пограничников, "не замечавших" фальшивых ковид-тестов

В Кишиневе задержали 13 сотрудников пограничной полиции в аэропорту по подозрению в коррупции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией.

Пограничников задержали 29 сентября. Их подозревают в том, что они за взятку соглашались "не замечать" признаков подделки результатов ПЦР-тестов пассажиров, выезжавших из Молдовы, а также выпускать людей, которые должны находиться на самоизоляции. Вознаграждение за это могло составлять 50-100 евро.

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По предварительным данным, таких эпизодов было около 60.

Всего по делу проходят подозреваемыми 15 пограничников, из них 13 задержаны. Если их вину докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение 10 лет.

Как сообщалось ранее, в Латвии медсестре пришлось заплатить 1500 евро штрафа за подделку результатов теста минимум одного человека.