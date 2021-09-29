Зростання цін на енергоносії в Іспанії призвело до 13-річного максимуму інфляції

Інфляція в Іспанії зросла до 13-річного максимуму у вересні у той час, як національні споживчі ціни зросли на 4,0% в річному обчисленні.

Про це свідчать дані Національного статистичного інституту (INE) країни в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Найвищий показник інфляції з вересня 2008 року, коли ставка становила 4,5%, обумовлений витратами на електроенергію, а також, меншою мірою, цінами на туристичні пакети та автомобільне паливо і мастильні матеріали, стверджує INE.

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Іспанія та інші європейські країни зіткнулися з різким зростанням цін на електроенергію, оскільки ціни на газ різко виросли.

Дані INE також показали, що узгоджений з ЄС індекс споживчих цін в Іспанії у вересні виріс на 4,0% в річному обчисленні, що також є 13-річним рекордом, в порівнянні з 3,3% в серпні. Аналітики, опитані Reuters, очікували зростання цін на 3,7%.

За даними INE в понеділок, зростання цін на енергоносії призвело до того, що промислові ціни в Іспанії досягли найвищого рівня з травня 1980 року, після того як в серпні вони підскочили на 18% в річному численні.

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