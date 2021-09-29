Рост цен на энергоносители в Испании привел к 13-летнему максимуму инфляции

Инфляция в Испании выросла до 13-летнего максимума в сентябре, в то время как национальные потребительские цены выросли на 4,0% в годовом исчислении.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического института (INE) страны в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Самый высокий показатель инфляции с сентября 2008 года, когда ставка составляла 4,5%, обусловлен затратами на электроэнергию, а также, в меньшей степени, ценами на туристические пакеты и автомобильное топливо и смазочные материалы, утверждает INE.

Испания и другие европейские страны столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, поскольку цены на газ резко выросли.

Данные INE также показали, что согласованный с ЕС индекс потребительских цен в Испании в сентябре вырос на 4,0% в годовом исчислении, что также является 13-летним рекордом, по сравнению с 3,3% в августе. Опрошенные Reuters аналитики, ожидали роста цен на 3,7%.

По данным INE в понедельник, рост цен на энергоносители привело к тому, что промышленные цены в Испании достигли самого высокого уровня с мая 1980 года, после того как в августе они подскочили на 18% в годовом исчислении.

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