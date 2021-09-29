В аеропорту Лондона затримали підозрюваного у підготовці терактів

У лондонському аеропорту "Хітроу" затримали 25-річного чоловіка, підозрюваного у зв’язках з терористичною організацією і підготовці атак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SkyNews.

Затримання здійснили після розслідування, проведеного відділенням контртерористичної поліції.

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Зазначається, що підозрюваному 25 років і в Британії він проживав у графстві Бакінгемшир.

За даними правоохоронців, чоловік пов’язаний з ісламістськими екстремістами, проходив бойову підготовку і планував теракти.

Інформації про його етнічне походження, громадянство та інших деталей не наводять.