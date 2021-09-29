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В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке терактов

Среда, 29 сентября 2021, 13:51

В лондонском аэропорту "Хитроу" задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в связях с террористической организацией и подготовке атак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SkyNews.

Задержание осуществили после расследования, проведенного отделением контртеррористической полиции.

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Отмечается, что подозреваемому 25 лет и в Великобритании он проживал в графстве Бакингемшир.

По данным правоохранителей, мужчина связан с исламистскими экстремистами, проходил боевую подготовку и планировал теракты.

Информации о его этническом происхождении, гражданстве и других деталях не приводится.

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Великобритания
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