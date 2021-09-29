В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке терактов

В лондонском аэропорту "Хитроу" задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в связях с террористической организацией и подготовке атак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SkyNews.

Задержание осуществили после расследования, проведенного отделением контртеррористической полиции.

Читайте также В Швеции арестовали женщину, подозреваемую в причастности к преступлениям ИГИЛ в Сирии

Отмечается, что подозреваемому 25 лет и в Великобритании он проживал в графстве Бакингемшир.

По данным правоохранителей, мужчина связан с исламистскими экстремистами, проходил боевую подготовку и планировал теракты.

Информации о его этническом происхождении, гражданстве и других деталях не приводится.