Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Франція пригрозила Британії заходами у відповідь через відмову у дозволах на рибальство

Середа, 29 вересня 2021, 16:51

Франція пригрозила "застосуванням заходів у відповідь" після того, як Британія відхилила три чверті всіх заявок французьких катерів на риболовлю у водах Нормандських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Британський уряд оголосив, що 12 з 47 човнів буде дозволено ловити рибу в прибережних водах Великої Британії, залишивши 35 суден без дозволів.

У Лондоні заявили, що ці човни не надали достатньо доказів, щоб задовольнити вимогу острова Джерсі про записи щодо вилову у його водах між 2012 та 2016 роками, як зазначено у торговій угоді про Brexit.

Включаючи ліцензії, раніше видані Британією, наразі надано 100 дозволів із 175, повідомляє міністерство морських справ Франції.

Міністр з питань Європи Клеман Бон звинуватив Британію у недотриманні умов угоди, заявивши, що Париж "не вагатиметься щодо заходів у відповідь".

"Ми розуміємо і поділяємо роздратування наших рибалок. Ми не можемо співпрацювати з Британією, поки угода не буде виконана ", - сказав він.

Суперечка щодо дозволів на риболовлю, в результаті якої в травні обидві сторони відправили патрульні судна на самоврядний острів Джерсі, посилюється у важкий для британо-французьких відносин момент.

Париж був обурений участю Британії в оборонному союзі AUKUS із США та Австралією, внаслідок чого Австралія відмовилася від угоди про підводні човни з Францією на мільярд євро.

Аннік Жирарден, французький морський міністр, заявила, що французькі рибалки "не повинні бути захопленими британцями в заручники з політичними цілями".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Велика Британія
powered by lun.ua

Статті

Ключ до нової Німеччини: як нам будувати відносини з наступником Меркель

Вибори показали, що німецька політика стоїть на межі стрибка. Тільки потрібно подивитися – вгору чи вниз.
29 вересня 2021 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ

Ризик масштабних перебоїв з електропостачанням стає для Європи цілком реальним. Це може серйозно загальмувати відновлення економіки ЄС.
28 вересня 2021 — Олександр Мартиненко, для Європейської правди

Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві

Більше, аніж будь-яка інша європейська країна, у конфлікт із Китаєм втягнулася маленька Литва. Чому Вільнюс зважився на протистояння та які наслідки це матиме?
28 вересня 2021 — Катерина Кістол, для Європейської правди