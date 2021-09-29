Франція пригрозила Британії заходами у відповідь через відмову у дозволах на рибальство

Франція пригрозила "застосуванням заходів у відповідь" після того, як Британія відхилила три чверті всіх заявок французьких катерів на риболовлю у водах Нормандських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Британський уряд оголосив, що 12 з 47 човнів буде дозволено ловити рибу в прибережних водах Великої Британії, залишивши 35 суден без дозволів.

У Лондоні заявили, що ці човни не надали достатньо доказів, щоб задовольнити вимогу острова Джерсі про записи щодо вилову у його водах між 2012 та 2016 роками, як зазначено у торговій угоді про Brexit.

Включаючи ліцензії, раніше видані Британією, наразі надано 100 дозволів із 175, повідомляє міністерство морських справ Франції.

Міністр з питань Європи Клеман Бон звинуватив Британію у недотриманні умов угоди, заявивши, що Париж "не вагатиметься щодо заходів у відповідь".

"Ми розуміємо і поділяємо роздратування наших рибалок. Ми не можемо співпрацювати з Британією, поки угода не буде виконана ", - сказав він.

Суперечка щодо дозволів на риболовлю, в результаті якої в травні обидві сторони відправили патрульні судна на самоврядний острів Джерсі, посилюється у важкий для британо-французьких відносин момент.

Париж був обурений участю Британії в оборонному союзі AUKUS із США та Австралією, внаслідок чого Австралія відмовилася від угоди про підводні човни з Францією на мільярд євро.

Аннік Жирарден, французький морський міністр, заявила, що французькі рибалки "не повинні бути захопленими британцями в заручники з політичними цілями".