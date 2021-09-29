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Франция пригрозила Британии мерами из-за отказа в разрешениях на рыболовство

Среда, 29 сентября 2021, 16:51

Франция пригрозила "применением мер" после того, как Великобритания отклонила три четверти всех заявок французских катеров на рыбную ловлю в водах Нормандских островов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Британское правительство объявило, что 12 из 47 лодок будет разрешено ловить рыбу в прибрежных водах Великобритании, оставив 35 судов без разрешений.

В Лондоне заявили, что эти лодки не предоставили достаточно доказательств, чтобы удовлетворить требование острова Джерси о записи по отлову в его водах между 2012 и 2016 годами, как указано в торговой сделке о Brexit.

Включая лицензии, ранее выданные Британией, пока предоставлено 100 разрешений на 175, сообщает министерство морских дел Франции.

Министр по вопросам Европы Клеман Бон обвинил Британию в несоблюдении условий соглашения, заявив, что Париж "не будет колебаться относительно мер".

"Мы понимаем и разделяем раздражение наших рыбаков. Мы не можем сотрудничать с Британией, пока сделка не будет выполнена", - сказал он.

Спор относительно разрешений на рыбалку, в результате которой в мае обе стороны отправили патрульные суда на самоуправляемый остров Джерси, усиливается в трудный для британо-французских отношений момент.

Париж был возмущен участием Британии в оборонном союзе AUKUS с США и Австралией, в результате чего Австралия отказалась от соглашения о подводных лодках с Францией на миллиард евро.

Анник Жирарден, французский морской министр, заявила, что французские рыбаки "не должны быть захваченными британцами в заложники с политическими целями".

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Франция Великобритания
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